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«Металлург» подписал контракт с защитником Артёмом Минулиным

«Металлург» подписал контракт с защитником Артёмом Минулиным
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«Металлург» подписал трёхлетний контракт с защитником Артёмом Минулиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 27-летний Минулин сыграл за клуб 73 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 411 встреч, в которых забросил 20 шайб и отдал 61 результативную передачу с показателем полезности «+82».

Ранее «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Срок соглашения между игроком и клубом рассчитан на два года – до конца сезона-2027/2028.

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