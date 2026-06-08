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Герман Титов назначен главным тренером ХК «Динамо» Санкт-Петербург

Герман Титов назначен главным тренером ХК «Динамо» Санкт-Петербург
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60-летний Герман Титов назначен на пост главного тренера «Динамо» Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба команды.

Герман Титов впервые встал на тренерский мостик в сезоне-2013/2014, войдя в штаб новокузнецкого «Металлурга», выступавшего на тот момент в КХЛ. Спустя несколько месяцев возглавил команду. После ухода из Новокузнецка работал главным тренером «Спартака», «Авангарда», «Трактора», трудился помощником в «Автомобилисте» и сборной России U25.

В 2023 году пополнил систему СКА, возглавив молодёжную команду «СКА-Юниор». В этом же сезоне по ходу плей-офф принял у руля «СКА-1946», с которым через два месяца выиграл Кубок Харламова. Через год, в плей-офф 2025-го, вновь довёл команду до финала, на сей раз став серебряным призёром МХЛ.

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