«Если выносишь сор из избы — показываешь свою слабость». Плющев — о ситуации в «Авангарде»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о селекционной ситуации в «Авангарде». Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал возможное подписание форварда Джоша Ливо: «Буше взял ответственность на себя. Сказал, что знает, как работать с этим игроком, как им управлять».

— Судя по прессе, предстоящий сезон получится очень весёлым для «Авангарда».

— После 100% тренерского поражения в полуфинале с «Локомотивом» Омск и так начнёт сезон с пробитой психологией. Но лето, похоже, только добавит «Авангарду» проблем.

— Каких?

— Обычно препирательства между менеджером и тренером идут, что называется, за занавеской – и в прессу информация не вываливается.

Но тут мы видим совсем другую картину. Зачем-то выходит на интервью генменеджер Сопин — и перед всей публикой буквально поднимает ковёр, выметая весь мусор, который под ним находится.

— Вы о дискуссии по поводу выбора между двумя канадскими форвардами – Комтуа и Ливо?

— Да, но история с Ливо и Комтуа — лишь одно из проявлений внутренних напряжений в Омске. Выглядит странно, что менеджер решил показать: выбор в пользу Ливо сделан именно тренером. Понятно, что тем самым Сопин дистанцируется и всю ответственность пытается возложить на Буше.

На мой взгляд, эта игра слабая. Если ты настоящий генменеджер, обязан отстаивать свою позицию — и не в прессе, а внутри клуба. А если выносишь сор из избы — показываешь свою слабость.

Ну и самое главное: когда придёт время ответа, никто и не будет вспоминать, кто был за, а кто против. Тем более при нашем провинциальном менталитете, когда у иностранца позиции изначально сильнее, чем у российского специалиста, — цитирует Плющева Russia-Hockey.