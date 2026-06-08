Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов назвал проблему номер один в российском хоккее

Вячеслав Фетисов назвал проблему номер один в российском хоккее
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о главной проблеме в российском хоккее.

— Сейчас на финише сезон НХЛ, будут определяться, как и всегда, лучшие игроки в тех или иных номинациях. Давным-давно не побеждал ни один российский защитник и даже не номинировался. Зубов, по-моему, был последним, это порядка 10 лет назад или даже больше. А в чём проблема, как вы думаете? Это к нам так относятся в НХЛ или у нас просто защитника такого уровня пока нет?
— Скорее всего, не к ним, а именно к нашей хоккейной школе. Могу сказать, что общаюсь со своими друзьями, кто сейчас встал на лавку в КХЛ. Конечно, проблема защитников — проблема номер один. То есть детские школы не готовят сегодня защитников с учётом мирового уровня. Они должны готовиться, наверное, отдельным образом. Поэтому претензии к нам, а не к кому-то, кто принимает решения. На самом деле в НХЛ национальность не имеет никакого значения. Если ты собираешь стадион, если покажешь результат, который выше, чем у других, да, всё это признаётся, никаких вопросов в плане дискриминации нет, — цитирует Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Фетисов рассказал о причинах спортивного долголетия Овечкина и Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android