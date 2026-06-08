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Московское «Динамо» и «Нефтехимик» совершили обмен нападающими

Московское «Динамо» и «Нефтехимик» совершили обмен нападающими
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В результате обмена с «Динамо» в «Нефтехимик» перешёл центральный нападающий Сергей Артемьев, а состав московской команды пополнил Булат Шафигуллин. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

20-летний Артемьев родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником местной школы «Динамо». Именно в системе «Динамо» прошёл все ступени от ДЮСШ до команды мастеров в КХЛ. Дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне и провёл за динамовцев 47 игр, набрав в них 6 (2+4) очков.

26-летний Шафигуллин провёл за «Нефтехимик девять сезонов. В 381 матче форвард забросил 49 шайб и отдал 71 результативную передачу с показателем полезности «-54».

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