Нападающий Семён Терехов принял контрактное предложение «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно. Если игрок принимает предложение другого клуба, его прежняя команда имеет право повторить это предложение, сохранив хоккеиста у себя, либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

24-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. Всего в рамках КХЛ на его счету 86 встреч и 19 (12+7) очков.