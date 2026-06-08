В «Металлурге» оценили продление контракта с Артёмом Минулиным

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о продлении соглашения с защитником Артёмом Минулиным.

«Новым соглашением с Артёмом мы сохраняем в команде качественного защитника и формируем оборонительную линию.

Артём – пример хоккеиста, который вырос за годы в «Металлурге». Мы играли с ним в одной команде, и с тех пор виден прогресс в его развитии. Он возвращался из Северной Америки молодым парнем, а сейчас стал одним из лидеров раздевалки и опорой на льду.

В свои 27 лет Артём уже имеет большой опыт игры в КХЛ, выигрывал Кубок Гагарина и добирался с нашей командой до медалей чемпионата. Рассчитываем, что он продолжит прогрессировать и улучшать свои качества», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».