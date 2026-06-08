«ИИХФ это сделали умышленно и нечистоплотно». Михайлов — о группах ЧМ без России

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов прокомментировал состав групп чемпионата мира — 2027 без сборной России.

«В ИИХФ это сделали умышленно и нечистоплотно, зная, что решение по недопуску, которое было давно вынесено, оспорено. Там по-быстрому всё в этот раз сделали. А когда будут разбирать этот момент, там скажут, что в 2027 году уже всё расписано, давайте на 2028 год. Думаю, наша сторона будет ещё раз спрашивать, почему нас не допустили. А в федерации всё свалят на нынешнего президента, мол, это он всё проводил», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Чемпионат мира 2027 года пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.