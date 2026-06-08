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«Антисоветчина, чистой воды русофобия!» Майоров — о ЧМ-2027 без сборной России

«Антисоветчина, чистой воды русофобия!» Майоров — о ЧМ-2027 без сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о формировании групп на чемпионат мира 2027 года по хоккею без сборной России.

«Международная федерация сначала должна была обратить внимание на решение Дисциплинарного комитета, который признал неправильность отстранения сборной России. Надо было разобраться с этим делом, а уже потом группы составлять. Но они не хотят. Это антисоветчина, чистой воды русофобия! Не хотят нас там видеть. Их устраивает происходящее. Составляют группы, не определившись с судьбой России.

У нас занимаются вопросом возвращения России на международную арену. Надежда умирает последней. У нас есть свои аргументы. А то так можно до 2035 года продолжать нас отстранять. Что хотят, то и творят. Им плевать на решения всяких международных организаций. У меня ощущение, что допустят всех, кроме хоккея», — цитирует Майорова «Советский спорт».

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