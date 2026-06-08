Форвард «Миннесоты» Юров: обидно за уровень чемпионата мира, он проседает

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров выразил мнение, что уровень хоккея на чемпионате мира снижается. Напомним, сборные России и Беларуси с 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

– То, что происходит сейчас, это нечестная игра. Хоккеисты, которые приезжают на чемпионаты мира и на Олимпиады, говорят, что не хватает сборной России. Даже если не приедут топовые ребята – Кирилл Капризов, Никита Кучеров и другие – наша команда будет бороться за топ-3. Обидно за уровень чемпионата мира, он проседает. Даже не тянет смотреть этот турнир. Надеюсь, в скором времени нас допустят.

Даже если под нейтральным флагом, всё равно все будут знать, кто приехал. И хотелось бы, чтобы молодые ребята получили возможность сыграть на молодёжном чемпионате мира. Это реально классный турнир. Говорят, что самый честный хоккей там – и это правда.

Когда Владимир Тарасенко рассказывал про победу в 2011 году, мне было жалко, что такой возможности у меня больше не будет.

– У вас есть мечта выиграть чемпионат мира со сборной?

– Конечно, чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок мира, который планирует НХЛ. Хотелось бы по окончании карьеры встать в один ряд с нашими легендами, которые выигрывали эти турниры, – приводит слова Юрова «РБ Спорт».