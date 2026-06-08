«Северсталь» и «Тамбов» продолжат сотрудничество в сезоне-2026/2027

«Северсталь» и «Тамбов» продлили соглашение о сотрудничестве на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«ХК «Северсталь» и ХК «Тамбов» продлили договор о спортивном сотрудничестве на сезон-2026/2027. Желаем коллегам успешного чемпионата и продуктивной совместной работы в новом сезоне», – говорится в заявлении череповецкой команды.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. В плей-офф череповецкий клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (1-4). По итогам регулярного чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026 «Тамбов» занял 25-е место с 58 очками.