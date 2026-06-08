Форвард СКА Короткий заявил, что готов на льду подраться с соперником любого возраста

20-летний нападающий СКА Матвей Короткий рассказал о своём отношении к стычкам на льду и заявил, что готов подраться с соперником любого возраста.

– Почему не получилось пройти ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина?

– Кроме реализации, нам не хватило удачи, и неправильно сыграли в обороне.

– Постоянные стычки с москвичами на льду – это бурлящие эмоции или холодный расчёт?

– Стычки присутствуют в каждой кубковой игре – на этом строится весь плей-офф. Есть хоккеисты, которые не обращают на это внимание, а есть те, кто цепляется. На таких игроках можно заработать численное преимущество.

– Вы тоже провоцировали соперников?

– Мы с Коваленко «кусались» все пять игр. На рукопожатии после серии сказал ему: «Мы с тобой так и не подрались…», он ответил: «Да, но ты меня вывел!» Я старался. У меня не было цели провоцировать игроков, но, когда кто-то приезжал на пятак, я спокойно влезал в эту заварушку.

– А готовы скинуть перчатки в случае чего?

– Конечно. Я действительно был готов подраться с Коваленко, как-то на вбрасывании сказал ему: «Давай скинемся!», он ответил: «Давай-давай», но так и не скинул перчатки. Потом посмеялись с ним над этим.

– То есть нет внутреннего барьера, если соперник старше вас лет на 10?

– Да хоть на 40! Какая разница? – приводит слова Короткого официальный сайт КХЛ.