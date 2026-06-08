Маккенна — о Бедарде: мы проходили через похожие вещи. Он всегда давал мне ценные советы

18-летний нападающий Гэвин Маккенна рассказал о своём общении с нападающим «Чикаго Блэкхоукс» Коннором Бедардом и отметил, что тоже прошёл через давление со стороны СМИ.

«Мы проходили через похожие вещи – давление СМИ, ответственность. Он – тот человек, к которому я люблю обращаться за советом. Он всегда открыт к разговору и всегда давал мне ценные советы. По сути, он говорит мне доверять себе и сохранять уверенность. Иногда это трудно, но хоккей – это игра, где огромную роль играет уверенность в своих силах», – приводит слова Маккенны Sportskeeda.

Маккенна считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ — 2026. В сезоне-2025/2026 он выступал в NCAA за команду университета Пенсильвании и набрал 51 (15+36) очко в 35 играх.