Басси ответил на вопрос о возможности стать основным вратарём «Каролины» в финале КС

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси высказался о возможности стать основным вратарём «ураганов» в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-2).

В третьем матче серии 27-летний канадец дебютировал в плей-офф НХЛ, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего четыре шайбы после 16 бросков. Басси отразил 18 из 19 бросков, в том числе штрафной. До этого сезона Брэндон ни разу не играл в Кубке Стэнли.

«Я не был уверен, что выйду, но видел, что происходит. Мы могли бы получше сыграть для Фредди во втором периоде. Когда я вышел, то был довольно спокоен. Постарался просто получить удовольствие от игры. И мы провели отличный третий период. К сожалению, в овертайме случился неудачный отскок и шайба попала в наши ворота.

Выход в старте на четвёртый матч? Это не мне решать. Фред – причина, по которой мы сейчас здесь. Если мне скажут, что я выйду в старте, отлично. Если нет, я всё равно буду готов», – приводит слова Басси официальный сайт НХЛ.