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Ларкин назвал «Детройту» три клуба, в которые он готов перейти — Detroit Free Press

Ларкин назвал «Детройту» три клуба, в которые он готов перейти — Detroit Free Press
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Нападающий Дилан Ларкин назвал руководству «Детройт Ред Уингз» три клуба, в которые он хотел бы перейти. Об этом сообщает Detroit Free Press. Ранее капитан «крыльев» запросил обмен из клуба.

По информации источника, в число этих трёх команд вошли «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз».

Напомним, срок соглашения игрока с «Детройтом» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

29-летний Ларкин был выбран «Ред Уингз» под 15-м общим номером на драфте НХЛ 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате Дилан набрал 67 (34+33) очков в 74 матчах.

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