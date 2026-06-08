Ларкин назвал «Детройту» три клуба, в которые он готов перейти — Detroit Free Press

Нападающий Дилан Ларкин назвал руководству «Детройт Ред Уингз» три клуба, в которые он хотел бы перейти. Об этом сообщает Detroit Free Press. Ранее капитан «крыльев» запросил обмен из клуба.

По информации источника, в число этих трёх команд вошли «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз».

Напомним, срок соглашения игрока с «Детройтом» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

29-летний Ларкин был выбран «Ред Уингз» под 15-м общим номером на драфте НХЛ 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате Дилан набрал 67 (34+33) очков в 74 матчах.