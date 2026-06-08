«Авангард» подписал новый контракт с защитником Джозефом Чеккони

«Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чеккони на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Для Джозефа этот сезон выдался не самым лёгким из-за полученной травмы летом. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони всё нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет ещё сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В составе омского клуба Джозеф Чеккони провёл 73 матча, в которых набрал 21 (3+18) очко при показателе полезности «+14».