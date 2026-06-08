«Просто издеваются над нами». Крикунов — о чемпионате мира — 2027 без России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о том, что российская национальная команда не примет участия в чемпионате мира по хоккею в 2027 году.

«Они кричали, что спорт вне политики, а у них спорт впереди политики. Ни в какую не хотят пускать, просто издеваются над нами. Уровень хоккея у нас не падает без международных соревнований, чего ему падать-то? Единственное, что Латвия и Норвегия подтянулись — и всё», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. Чемпионат мира — 2027 пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.