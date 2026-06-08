Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто издеваются над нами». Крикунов — о чемпионате мира — 2027 без России

«Просто издеваются над нами». Крикунов — о чемпионате мира — 2027 без России
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о том, что российская национальная команда не примет участия в чемпионате мира по хоккею в 2027 году.

«Они кричали, что спорт вне политики, а у них спорт впереди политики. Ни в какую не хотят пускать, просто издеваются над нами. Уровень хоккея у нас не падает без международных соревнований, чего ему падать-то? Единственное, что Латвия и Норвегия подтянулись — и всё», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. Чемпионат мира — 2027 пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.

Материалы по теме
«Антисоветчина, чистой воды русофобия!» Майоров — о ЧМ-2027 без сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android