Форвард «Миннесоты» Юров — о Северной Америке: нет такой искренности, как у нас

22-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров ответил на вопрос об адаптации в Северной Америке. Нынешний сезон стал дебютным для российского хоккеиста в НХЛ.

– Насколько тяжело вам далась адаптация в Северной Америке?

– Тяжеловато. Всё равно там другой менталитет. Думаю, когда иностранцы приезжают в Россию, им тоже тяжело. Но стерпится – слюбится. Это жизнь, через это все проходят.

– И чем отличается менталитет?

– Нет такой искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнят, о чём я говорил. Но они так воспитаны, – приводит слова Юрова «РБ Спорт».