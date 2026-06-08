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Форвард «Миннесоты» Юров — о Северной Америке: нет такой искренности, как у нас

Форвард «Миннесоты» Юров — о Северной Америке: нет такой искренности, как у нас
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22-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров ответил на вопрос об адаптации в Северной Америке. Нынешний сезон стал дебютным для российского хоккеиста в НХЛ.

– Насколько тяжело вам далась адаптация в Северной Америке?
– Тяжеловато. Всё равно там другой менталитет. Думаю, когда иностранцы приезжают в Россию, им тоже тяжело. Но стерпится – слюбится. Это жизнь, через это все проходят.

– И чем отличается менталитет?
– Нет такой искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнят, о чём я говорил. Но они так воспитаны, – приводит слова Юрова «РБ Спорт».

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