Как стало известно «Чемпионату», нападающий Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Вадим Шипачёв и «Салават Юлаев» достигли договорённости о подписании однолетнего контракта, сделка состоится в ближайшее время», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».