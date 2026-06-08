Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Вадим Шипачёв и «Салават Юлаев» достигли договорённости о подписании однолетнего контракта, сделка состоится в ближайшее время», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

Материалы по теме
Крикунов: Шипачёв возрастной игрок, но с такими данными он может ещё поиграть в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android