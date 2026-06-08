Белорусский вратарь «Ванкувера» Толопило высказался об игре минского «Динамо»

Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило высказался об успехах минского «Динамо» и рассказал, как часто следит за минчанами.

— Никита, минское «Динамо» – твой родной клуб. Ты воспитанник школы «Динамо». Следишь, когда удаётся, хотя бы за хайлайтами?

— Да, в основном, когда летим в самолёте, могу посмотреть хайлайты. Трансляции, наверное, не смотрел ни разу, потому что это сложно из-за времени. За результатами всегда слежу, тем более есть знакомые ребята.

— Согласись, минское «Динамо» твоих времён отличается от сегодняшнего?

— Да, колоссально. Сейчас это уже топ-команда, как её все в лиге называют. А когда я там был, нас топ-командой никто не называл.

— Как ты думаешь, что повлияло на то, что минское «Динамо», как ты говоришь, теперь можно считать топ-командой в КХЛ? Что изменилось в клубе за эти пять-шесть лет?

— Всё началось с омоложения и выбора этого пути. Мы были первыми молодыми игроками, 2000-1999 годов рождения, кто зашёл в «Динамо».

Сейчас хоккеисты, проходящие через МХЛ, попадают в КХЛ уже в готовом виде. Появилась система, и они приходят подготовленными. Мне кажется, стали больше доверять белорусам. Ребята показывают, что у нас сильный хоккей и не всегда нужно привозить легионеров. Можно взять своего молодого игрока, который за два-три года станет топом. Примеры – Пиня [Виталий Пинчук], Бориков, Мороз. Думаю, так будет и дальше, — приводит слова Толопило сайт Федерации хоккея Беларуси.