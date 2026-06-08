Форвард Артемьев обратился к болельщикам московского «Динамо» после обмена из клуба

Нападающий Сергей Артемьев обратился к болельщикам московского «Динамо» после своего обмена в «Нефтехимик».

«Сегодня начинается новый виток в моей карьере, когда мне и клубу необходимо пойти разными путями. Я рад, что именно московское «Динамо» стало командой, в которой я дебютировал в КХЛ, набрал первые очки и забросил долгожданную первую шайбу в лиге.

Спасибо тренерам и персоналу за то, что вложили свои силы и труд в меня, а болельщикам — за преданную поддержку на каждой игре. Хоть я и провёл в бело-голубых цветах всего один сезон, мне надолго запомнится это время. Ещё обязательно увидимся!» — приводит слова Артемьева пресс-служба «Динамо».