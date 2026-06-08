Профессора УГНТУ оштрафовали на 7,5 млн рублей за помощь хоккеистам с закрытием сессии

Профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко оштрафовали на 7,5 млн рублей за помощь хоккеистам КХЛ с закрытием сессии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Как установил суд, в 2022 году трое студентов УГНТУ и по совместительству хоккеисты «Салавата Юлаева» — Вячеслав Солодухин, Семён Кошелев и Юрий Сергиенко — якобы передали профессору Макаренко «благодарность» за успешную сдачу сессии. Деньги, по версии следствия, передавались через директора отделения нефтегазового бизнеса Татьяну Лейберт.

Сторона преподавателя собирается обжаловать приговор. При этом место нахождения Макаренко неизвестно.