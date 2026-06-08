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Шафигуллин обратился к болельщикам «Нефтехимика» после своего обмена в московское «Динамо»

Шафигуллин обратился к болельщикам «Нефтехимика» после своего обмена в московское «Динамо»
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Нападающий Булат Шафигуллин обратился к болельщикам «Нефтехимика» после своего обмена в московское «Динамо».

«Пришло время сказать слова благодарности клубу, который стал для меня родным. «Нефтехимик» — это огромная часть моей жизни, 20 лет пути, наполненного трудом, эмоциями, победами и незабываемыми моментами.

Спасибо руководству клуба, тренерам, партнёрам по команде, всему персоналу и, конечно, болельщикам за поддержку, доверие и веру в меня. Я искренне благодарен за каждый сезон, проведённый в родном клубе.
Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо за всё, «Нефтехимик», — написал Шафигуллин на своей странице в социальной сети.

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