Павел Зубов стал новым главным тренером «Лады»

Павел Зубов назначен главным тренером «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Также был представлен обновлённый тренерский штаб команды.

Тренеры нападающих — Игорь Горбенко, Николай Золотухин.

Тренер защитников — Владимир Чебатуркин.

Тренер вратарей — Ильдар Давыдов.

Тренер по ОФП — Станислав Колпаков.

Зубов — воспитанник тольяттинского хоккея. В составе «Лады», выступая на позиции защитника, он дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Также выступал за ЦСК ВВС, «Нефтехимик», «Тупело Ти-Рекс», «Энергию», «Нефтяник», «Металлург-Жлобин», «Зауралье», «Ермак».

Тренерскую карьеру Павел начал в 2009 году. Работал тренером и главным тренером «Металлурга-Жлобин» и «Сибири», а также входил в тренерские штабы «Локомотива» и «Ак Барса».