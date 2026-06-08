Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Зубов стал новым главным тренером «Лады»

Павел Зубов стал новым главным тренером «Лады»
Комментарии

Павел Зубов назначен главным тренером «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Также был представлен обновлённый тренерский штаб команды.

Тренеры нападающих — Игорь Горбенко, Николай Золотухин.
Тренер защитников — Владимир Чебатуркин.
Тренер вратарей — Ильдар Давыдов.
Тренер по ОФП — Станислав Колпаков.

Зубов — воспитанник тольяттинского хоккея. В составе «Лады», выступая на позиции защитника, он дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Также выступал за ЦСК ВВС, «Нефтехимик», «Тупело Ти-Рекс», «Энергию», «Нефтяник», «Металлург-Жлобин», «Зауралье», «Ермак».

Тренерскую карьеру Павел начал в 2009 году. Работал тренером и главным тренером «Металлурга-Жлобин» и «Сибири», а также входил в тренерские штабы «Локомотива» и «Ак Барса».

Материалы по теме
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android