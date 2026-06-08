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Фридман: сделка Дилана Ларкина с «Миннесотой» похожа на сделку с Данилой Юровым

Фридман: сделка Дилана Ларкина с «Миннесотой» похожа на сделку с Данилой Юровым
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Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о возможном переходе нападающего Дилана Ларкина из «Детройт Ред Уингз» в «Миннесоту Уайлд».

«Что касается Дилана Ларкина и «Уайлд». Сделка, о которой говорят, похожа на [сделку с] Данилой Юровым, Чарли Страмелом и драфт-пиками. Ваша команда [«Ред Уингз»] не так хороша, самое важное решение — как это повлияет на дальнейшее развитие этой команды», — приводит слова Фридмана NHL Rumor Report в социальной сети Х.

29-летний Ларкин был выбран «Ред Уингз» под 15-м общим номером на драфте НХЛ 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате Дилан набрал 67 (34+33) очков в 74 матчах.

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