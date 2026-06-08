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«Эдмонтон» консультируется с NHLPA по поводу найма Майка Бэбкока — Дрегер

«Эдмонтон» консультируется с NHLPA по поводу найма Майка Бэбкока — Дрегер
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«Эдмонтон Ойлерз» консультируется с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы выяснить, есть ли какие-либо возражения, которые потребуется урегулировать, прежде чем нанимать Майка Бэбкока. Об этом сообщает инсайдер Даррен Дрегер в социальной сети Х.

Напомним, в 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков. По информации источника, может потребоваться дополнительное расследование.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.

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