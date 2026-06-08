ВХЛ назвала лауреатов сезона-2025/2026

Всероссийская хоккейная лига в своём телеграм-канале объявила лауреатов сезона-2025/2026 во всех 10 номинациях.

Лучшим вратарём признан Евгений Волохин из «Химика». Лучшим защитником стал Сергей Теряев из «Югры». В номинации лучший нападающий победил Максим Быков («Нефтяник»). Лучший новичок — Джелал-Ад-Дин Амирбеков из «Магнитки».

Лучшим бомбардиром стал Михаил Шалагин из новокузнецкого «Металлурга», он также получил приз имени Анатолия Фирсова. Лучшим тренером признан Александр Перов из «Югры». Лучший руководитель — Василий Филипенко («Югра»).

Лучший главный судья — Денис Кондратьев, лучший линейный судья — Владимир Пырхов.