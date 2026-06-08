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Питер Лавиолетт согласовал контракт с «Лос-Анджелесом» — Лебрюн

Питер Лавиолетт согласовал контракт с «Лос-Анджелесом» — Лебрюн
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Питер Лавиолетт согласовал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х. По информации источника, с 61-летним специалистом согласован контракт на три года.

Ранее Лавиолетт возглавлял ряд клубов НХЛ, а также сборную США. Предыдущим местом работы специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс». Специалист взял Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» в 2006 году, а также работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфией Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз».

За «Лос-Анджелес» выступают двое российских хоккеистов — Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. В минувшем сезоне «Кингз» дошли до первого раунда плей-офф НХЛ, где проиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 0-4 в серии.

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