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Бэбкок общался с владельцем «Эдмонтона» и лидерами команды — Sportsnet

Бэбкок общался с владельцем «Эдмонтона» и лидерами команды — Sportsnet
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«Эдмонтон Ойлерз» поддерживает контакт с Майком Бэбкоком, сообщает Sportsnet. Ранее появилась информация, что «нефтяники» связались с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) с целью выяснить, есть ли какие-то вопросы, требующие урегулирования, перед возможным приглашением 63-летнего специалиста.

По информации источника, тренер уже общался напрямую с владельцем команды Дэрилом Кацем и несколькими лидерами команды. Отмечается, что со стороны игроков никаких возражений нет.

Напомним, в 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

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