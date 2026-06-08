Бэбкок общался с владельцем «Эдмонтона» и лидерами команды — Sportsnet

«Эдмонтон Ойлерз» поддерживает контакт с Майком Бэбкоком, сообщает Sportsnet. Ранее появилась информация, что «нефтяники» связались с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) с целью выяснить, есть ли какие-то вопросы, требующие урегулирования, перед возможным приглашением 63-летнего специалиста.

По информации источника, тренер уже общался напрямую с владельцем команды Дэрилом Кацем и несколькими лидерами команды. Отмечается, что со стороны игроков никаких возражений нет.

Напомним, в 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.