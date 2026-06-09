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Денис Кокарев внесён в базу сайта «Миротворец»*

Денис Кокарев внесён в базу сайта «Миротворец»*
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина сезонов-2011/2012 и 2012/2013 в составе московского «Динамо» и чемпион мира 2012 года Денис Кокарев внесён в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В мае 2023 года Кокарев объявил о завершении игровой карьеры. До этого хоккеист успел выступить за разные клубы: «ТХК», «ХК МВД», московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Металлург», «Витязь», «Спартак». Последним клубом Кокарева стало белорусское «Динамо» из Молодечно из экстралиги.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

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