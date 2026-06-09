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Вячеслав Быков назвал основных претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне

Вячеслав Быков назвал основных претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о главных претендентах на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

«В следующем сезоне КХЛ будет много претендентов на Кубок Гагарина. Основные — «Локомотив», «Металлург», ЦСКА, «Авангард». У команд, которые уже выигрывали кубок, почувствовали вкус шампанского из трофея, разделили радость с болельщиками, будет огромная мотивация повторить успех», — сказал Быков «Матч ТВ».

Напомним, последние два сезон Кубок Гагарина выигрывал «Локомотив», до этого чемпионом был магнитогорский «Металлург».

Ранее Быков высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

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