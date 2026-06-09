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Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера — 2026

Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера — 2026
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«Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» в седьмом матче финальной серии Западной конференции АХЛ — 4:3. В составе фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» отличились Ноа Филп, Брэдли Надо, Райан Сузуки и Иван Рябкин. Российский вратарь «Вулвз» Амир Мифтахов отразил 39 бросков в створ из 42.

«Чикаго Вулвз» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал Кубка Колдера — 2026, где сыграет с «Торонто Марлис». Ранее канадский клуб в финальной серии Восточной конференции победил «Уилкс-Берри» (4-2). В составе «Торонто» выступает российский голкипер Артур Ахтямов.

Отметим, «Каролина Харрикейнз» в данный момент играет в финале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-2).

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