Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера — 2026

«Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» в седьмом матче финальной серии Западной конференции АХЛ — 4:3. В составе фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» отличились Ноа Филп, Брэдли Надо, Райан Сузуки и Иван Рябкин. Российский вратарь «Вулвз» Амир Мифтахов отразил 39 бросков в створ из 42.

«Чикаго Вулвз» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал Кубка Колдера — 2026, где сыграет с «Торонто Марлис». Ранее канадский клуб в финальной серии Восточной конференции победил «Уилкс-Берри» (4-2). В составе «Торонто» выступает российский голкипер Артур Ахтямов.

Отметим, «Каролина Харрикейнз» в данный момент играет в финале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-2).