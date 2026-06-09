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Один из руководителей команды НХЛ сравнил Маккенну с Панариным в негативном ключе

Один из руководителей команды НХЛ сравнил Маккенну с Панариным в негативном ключе
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Руководитель одной из команд НХЛ, оставшийся анонимным, сравнил главного претендента на первый номер драфта лиги 2026 года Гэвина Маккенну с российским нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Артемием Панариным в негативном ключе.

«Он наберёт кучу очков в НХЛ. Он отлично играет с шайбой и в большинстве. Меня беспокоит, что он похож на Артемия Панарина. Получит свои награды, но при этом будет играть за три-четыре команды и никогда по-настоящему не заявит о себе в плей-офф», — приводит слова руководителя The Athletic.

18-летний форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.

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