«Это будет ужасным решением для «Эдмонтона». Журналист — о возможном назначении Бэбкока

Журналист и аналитик НХЛ Джейсон Грегор раскритиковал возможное назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз».

«Извините, но победа в Кубке Стэнли в 2008 году — недостаточно веская причина для найма Бэбкока. Даже если закрыть глаза на его действия по отношению к некоторым игрокам, его статистика — ни одной победы в сериях плей-офф с 2013 года — ещё раз подтверждает, почему это будет ужасным решением для «Ойлерз», — написал Грегор на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.