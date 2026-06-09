Вратарь Софи Йованович стала второй девушкой, выбранной на драфте OHL
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Вратарь Софи Йованович была выбрана на драфте Хоккейной лиги Онтарио (OHL) клубом «Брантфорд Бульдогс» под 40-м общим номером. Как сообщает Sportsnet, Йованович стала второй девушкой, выбранной на драфте OHL. В 2021 году вратарь Тая Карри была выбрана командой «Сарния Стинг» в 14-м раунде драфта.
Кроме того, Йованович стала первой девушкой, которую выбрали на драфте OHL U18 Priority Selection. Йованович провела 17 игр в Greater Toronto Hockey League U16 (GTHL) за команду «Торонто Мальборос». В этих играх она одержала 10 побед с коэффициентом надёжности 1,71.
Её брат, Мэттью Йованович, был выбран командой «Сагино Спирит» на драфте OHL 2020 года.
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