Канадский форвард Крис Тирни вновь пополнил состав минского «Динамо»

Канадский нападающий Крис Тирни подписал контракт с минским «Динамо». Срок соглашения рассчитан на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард в сезоне-2024/2025 уже выступал за белорусскую команду. Тогда Тирни набрал 28 (12+16) очков в 71 игре при коэффициенте полезности «+7».

В НХЛ игрок выступал в «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ Тирни провёл 649 встреч, набрав 248 (80+168) очков.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило «Ак Барсу» со счётом 0-4 в серии.