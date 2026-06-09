Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о разнице финальных серий НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о разнице финальных серий НХЛ и КХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс», а также назвал отличия в финалах НХЛ и КХЛ.

— Несмотря на то, что все суперзвёзды по меркам НХЛ из плей-офф вылетели, старт финала получился очень ярким. Два матча по девять шайб, один – семь, средняя результативность – больше восьми голов за игру.

Фантастические показатели по меркам европейского хоккея последних лет, включая КХЛ, где в финале в шести играх «Локомотив» и «Ак Барс» вышли на четыре с половиной шайбы за матч.

— Как объяснить такую разную результативность в КХЛ и НХЛ?
— Не могу назвать КХЛ сверхоборонительной лигой, в последние годы многие наши команды стремятся играть в сбалансированный хоккей, да и сидеть на маленьких площадках в обороне никакого смысла нет.

Так что разница прежде всего не в тактике, а в исполнительском мастерстве. Посмотрите на качество бросков «Вегаса» и «Каролины» — большинство в притирку со штангами, на самой неудобной, низкой, высоте, когда ворота экранируют не габаритные корпуса игроков, а всего лишь ноги. Причём эти восемь шайб за матч забрасываются при очень качественной игре вратарей, без провалов.

— Это новая тенденция в НХЛ?
— Мы её видели ещё на Олимпиаде, когда прежде всего сборные США и Канады показали самый современный хоккей. Культ на доминирование по броскам и пуляние шайбы в сторону ворот уже прошёл, шайбой дорожат, броски становятся концентрированными, скрытыми, а значит, и самыми опасными для голкиперов.

В этом плане КХЛ только начинает идти в данном направлении. Остаются команды, которые делают броски ради бросков, а не результата, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Материалы по теме
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android