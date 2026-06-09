Двукратный олимпийский чемпион рассказал о разнице финальных серий НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс», а также назвал отличия в финалах НХЛ и КХЛ.

— Несмотря на то, что все суперзвёзды по меркам НХЛ из плей-офф вылетели, старт финала получился очень ярким. Два матча по девять шайб, один – семь, средняя результативность – больше восьми голов за игру.

Фантастические показатели по меркам европейского хоккея последних лет, включая КХЛ, где в финале в шести играх «Локомотив» и «Ак Барс» вышли на четыре с половиной шайбы за матч.

— Как объяснить такую разную результативность в КХЛ и НХЛ?

— Не могу назвать КХЛ сверхоборонительной лигой, в последние годы многие наши команды стремятся играть в сбалансированный хоккей, да и сидеть на маленьких площадках в обороне никакого смысла нет.

Так что разница прежде всего не в тактике, а в исполнительском мастерстве. Посмотрите на качество бросков «Вегаса» и «Каролины» — большинство в притирку со штангами, на самой неудобной, низкой, высоте, когда ворота экранируют не габаритные корпуса игроков, а всего лишь ноги. Причём эти восемь шайб за матч забрасываются при очень качественной игре вратарей, без провалов.

— Это новая тенденция в НХЛ?

— Мы её видели ещё на Олимпиаде, когда прежде всего сборные США и Канады показали самый современный хоккей. Культ на доминирование по броскам и пуляние шайбы в сторону ворот уже прошёл, шайбой дорожат, броски становятся концентрированными, скрытыми, а значит, и самыми опасными для голкиперов.

В этом плане КХЛ только начинает идти в данном направлении. Остаются команды, которые делают броски ради бросков, а не результата, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.