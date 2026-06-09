Валерий Каменский оценил переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев»

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о подписании однолетнего контракта Вадима Шипачёва с «Салаватом Юлаевым». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Шипачёв — ведущий игрок КХЛ с огромным опытом. Сейчас в «Салавате» много молодых ребят, думаю, такой игрок, как Шипачёв, поможет им, ведь он знает, что такое победы, выигрывал Кубки Гагарина. Такие люди должны как можно дольше не только играть, но и работать в командах. Считаю, что подписание Вадима — это большой плюс для Уфы», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».