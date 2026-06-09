Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский оценил переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев»

Валерий Каменский оценил переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев»
Комментарии

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о подписании однолетнего контракта Вадима Шипачёва с «Салаватом Юлаевым». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Шипачёв — ведущий игрок КХЛ с огромным опытом. Сейчас в «Салавате» много молодых ребят, думаю, такой игрок, как Шипачёв, поможет им, ведь он знает, что такое победы, выигрывал Кубки Гагарина. Такие люди должны как можно дольше не только играть, но и работать в командах. Считаю, что подписание Вадима — это большой плюс для Уфы», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории КХЛ едет в Уфу! Шипачёв переходит в симпатичную команду Козлова
Лучший бомбардир в истории КХЛ едет в Уфу! Шипачёв переходит в симпатичную команду Козлова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android