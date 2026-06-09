Главный арбитр КХЛ Анисимов оценил уровень судейства в плей-офф

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей во время розыгрыша Кубка Гагарина — 2026.

«Мы предварительные итоги подводили. Но их говорим судьям перед началом следующего сезона. Тем самым выставляем им оценку и даём установки на следующий сезон. Предварительно есть всегда к чему стремиться, точно понимаем, что нужно улучшить.

С точки зрения плей-офф нам понравилось их судейство. Были тяжёлые матчи, где кое-кто немножко просел. Понравилось, что у нас появилась плеяда ребят, которые понимают и держат тот уровень, который нужен в плей-офф. Плей-офф помог им выйти на новый уровень. Это одна из радостных новостей этого плей-офф.

Если работаешь и к себе относишься профессионально, это даёт свои плоды в судействе, как и на любой работе. У нас таких примеров достаточно», – приводит слова Анисимова «Спорт день за днём».