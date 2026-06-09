Юров: большой контракт совсем не изменил Капризова, он сильно скучает по России

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров рассказал об игре с Владимиром Тарасенко и Кириллом Капризовым за «дикарей».

– Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов советы давали?

– Конечно. В плей-офф особенно подбадривали, подсказывали. В начале сезона тоже много разговаривали. Мне непривычно было играть по семь-восемь минут, поэтому они были моими личными психологами. Рад, что было у кого спросить совет и узнать, как вести себя в тех или иных ситуациях. Через работу и терпение всё придёт.

– На тренировках тоже получается у них что-то подсмотреть?

– Да, когда приехал, много смотрел, как играть у бортов, в углах, на вбрасываниях, какие-то фишки. Поэтому много нового узнал, что помогло по ходу сезона улучшить свою игру.

– Говорят, что большой контракт совсем не изменил Кирилла Капризова…

– Да, 100%. Он любит свою родину, сильно скучает по России. Тем более у него там баня, охота, рыбалка. Я бы тоже при первой возможности старался жить в деревне, где свежий воздух и хорошая природа. В этом плане мы все ему немного завидуем, – цитирует Юрова «РБ Спорт».