Вадим Шипачёв покинул минское «Динамо» и стал игроком «Салавата Юлаева»

Минское «Динамо» сообщило об уходе из команды нападающего Вадима Шипачёва, который пополнил состав «Салавата Юлаева». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Спасибо за всё, маэстро, и до встречи на льду. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении минского «Динамо».

Пресс-служба «Салавата Юлаева» дополнительно сообщила, что контракт с 39-летним форвардом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».