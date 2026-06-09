Обладатель Кубка Гагарина Кравчук рассказал, в чём преимущество «Вегаса» в финале плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук рассказал, в чём преимущество «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (2-1).

— За счёт чего «Вегас» пока ведёт в серии – 2-1?

— Два овертайма, все три матча – на тоненького, я бы пока не делал выводов.

Хотя одно преимущество у «Вегаса» есть. Как и большинство команд Западной конференции, он играет в более силовой и контактный хоккей, на повышенном уровне жёсткости. «Каролина» всё-таки – представитель Востока, возможно, более скоростной, но и более мягкой конференции. В каких-то эпизодах её продавливают, хотя на Востоке это с «Каролиной» никому не удавалось.

Знаете, если бы в финал вышел молодой «Монреаль», то «Вегас» его просто смял бы – скорее всего максимум в пяти матчах. А «Каролине» хватает запаса бороться с «Вегасом» на равных, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.