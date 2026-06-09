Экс-защитник клубов НХЛ Кейл Клаг подписал контракт с «Автомобилистом»

Защитник Кейл Клаг подписал контракт на два сезона с «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 28-летний Клаг выступал за «Манитобу», которая является фарм-клубом «Виннипег Джетс» в АХЛ. Он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «–16» в 67 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету две передачи при показателе полезности «–3» в шести играх.

В НХЛ хоккеист выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», проведя в общей сложности 94 матча в лиге и набрав 21 (2+19) очко за результативность при показателе полезности «–22».