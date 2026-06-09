Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник клубов НХЛ Кейл Клаг подписал контракт с «Автомобилистом»

Экс-защитник клубов НХЛ Кейл Клаг подписал контракт с «Автомобилистом»
Комментарии

Защитник Кейл Клаг подписал контракт на два сезона с «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 28-летний Клаг выступал за «Манитобу», которая является фарм-клубом «Виннипег Джетс» в АХЛ. Он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «–16» в 67 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету две передачи при показателе полезности «–3» в шести играх.

В НХЛ хоккеист выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», проведя в общей сложности 94 матча в лиге и набрав 21 (2+19) очко за результативность при показателе полезности «–22».

Материалы по теме
Официально
«Автомобилист» подписал контракт с защитником Джорданом Гроссом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android