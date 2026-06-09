Бывший игрок «Трактора», «Витязя» и «Лады» Артём Бородкин подписал контракт с «Челметом»

«Челмет» и 34-летний защитник Артём Бородкин заключили односторонний контракт ВХЛ на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последний раз за «Челмет» Бородкин играл 14 сентября 2019 года. Тогда чёрно-белые победили в Нефтекамске «Торос» (2:1). За четыре сезона в ВХЛ защитник сыграл 24 матча и набрал 7 (3+4) очков. В КХЛ Бородкин выступал за «Трактор», «Витязь» и «Ладу». У хоккеиста 572 матча в Континентальной хоккейной лиге и 69 (22+47) очков за результативность.

Ранее стало известно, что нападающий Михаил Рольгизер заключил с «Трактором» одностороннее соглашение до конца сезона-2027/2028.