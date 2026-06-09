Чешский союз обсудит возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира

Чешский хоккейный союз рассмотрит возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира — 2027. Об этом заявил первый вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), вице-президент Чешского хоккейного союза Петр Бржиза.

«Не комментирую, с чем я согласен, а с чем — нет. Я, как и весь совет ИИХФ, обязан соблюдать устав и правила. Чешский союз уже получил официальный документ, который необходимо проработать. Конечно, рассматриваются не только риски безопасности. Союз сейчас взаимодействует с государственными органами для подготовки необходимых документов к заседанию дисциплинарного комитета», — приводит слова Бржизы IDnes.

Юниорский чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдёт в Остраве с 8 по 17 января 2027 года. В июне 2023 года правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодёжи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России.