Нападающий Джош Ливо заключил контракт с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах. Джош является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2024/2025 нападающий побил рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 шайб.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чеккони на один сезон.