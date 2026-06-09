Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал подписание контракта с Ливо

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о подписании контракта с нападающим Джошем Ливо.

«Рады приветствовать в составе нашего клуба одного из лучших снайперов КХЛ последних сезонов, который не нуждается в представлении. Джош Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Важным фактором при подписании контракта было желание игрока, который был готов перейти в «Авангард» по ходу прошлого сезона. Для заключения контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем, в чём будут заключаться маркетинговые активности», — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».