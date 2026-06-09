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Форвард Александр Хохлачёв стал игроком «Сочи»

Форвард Александр Хохлачёв стал игроком «Сочи»
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Нападающий Александр Хохлачёв стал игроком «Сочи», контракт рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

32-летний Хохлачёв ранее покинул «Салават Юлаев», к которому присоединился 25 сентября, подписав сначала пробный контракт, а затем и полноценное соглашение. На его счету 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также три игры в плей-офф.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Хохлачёв сыграл 604 матча, в которых забросил 135 шайб и отдал 203 результативные передачи с показателем полезности «-8».

Хохлачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2013 в составе сборной России.

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