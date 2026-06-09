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Фетисов высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2027

Фетисов высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2027
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал состав групп чемпионата мира — 2027 без сборной России.

«Нас всё время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят? Кого они выгонят? Они же специально это сделали, хотя могли бы взять паузу, подождать до осени, а потом в случае допуска россиян сформировать группы. Если они хотят сделать что-то позитивное, исходя из логики. Нехорошая новость», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф.

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