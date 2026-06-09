Вадим Шипачёв попрощался с болельщиками минского «Динамо»

Экс-нападающий минского «Динамо», а ныне форвард «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв попрощался с болельщиками белорусского клуба.

«Минск, спасибо за крутые два сезона! Будьте всегда с командой несмотря ни на что. Увидимся на хоккейных площадках. Вы крутые!» — написал Шипачёв на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».